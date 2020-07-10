Владикавказ, , 08:55 — REGNUM В Северной Осетии обнаружено тело пропавшего 6 июля альпиниста-фотографа. Спасатели нашли его 9 июля в районе северо-западного склона горы Цей-хох, сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительной версии, погибший сорвался со склона во время восхождения на гору. Вчера спасатели транспортировали тело к площадке, на которую сможет сесть вертолет. С утра 10 июля на место должен вылететь борт МЧС для эвакуации погибшего альпиниста.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже 22-летнего жителя Владикавказа заявили его родные 6 июля. По их словам, молодой человек отправился в горы, намереваясь совершить восхождение на Цей-хох от селения Дунта. Для поисков пропавшего были направлены спасатели МЧС и вертолет минздрава региона.

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