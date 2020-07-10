Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Полиция в Алма-Атинской области Казахстана пресекла деятельность подпольной аптеки, сообщили 10 июля в пресс-службе департамента полиции региона.

Аптека работала в одном из домов села Алтынемель Кербулакского района Алма-Атинской области. 63-летняя местная жительница организовала прилавки, на которых располагались почти все виды медикаментов.

Полиция установила, что у женщины отсутствовали разрешительные документы и лицензия. Женщины покупала лекарства в одной из аптек района.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил полиции задерживать всех спекулянтов, занимающихся перепродажей лекарств.

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