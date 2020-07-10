Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве подведены итоги работы социальных работников в период самоизоляции из-за коронавируса. За время карантина соцпомощники выполнили все заявки москвичей, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего почти за три месяца было исполнено более 500 тысяч просьб от москвичей, не выходивших в карантин из дома. В основном гражданам требовалась помощь с доставкой продуктов питания и лекарств.

Помощь москвичам оказывали около 10 тыс. соцработников и 1,5 тыс. волонтеров. На горячую линию с конца марта по 21 июня поступило около 1,3 млн звонков.

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно на горячую линию кол-центра «Моя карьера» поступало более 15 тыс. заявок для волонтеров и социальных работников.

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