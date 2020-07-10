Тбилиси, , 08:51 — REGNUM Журналистка грузинского телеканала «Пирвели» совершила ложный вызов полиции. Эту информацию 9 июля распространил Департамент стратегических коммуникаций МВД Грузии.

По данным ведомства, на телефон экстренной службы «112» поступил вызов, в котором говорилось о драке. Прибывшую по адресу полицию встретила журналистка Тамта Доленджашвили, которая заявила, что это был ложный вызов.

По словам представителя телеканала, она проверяла, насколько быстро отреагируют правоохранители. Такой эксперимент Доленджашвили решила провести в связи с резонансом по делу о гибели после драки грузинского 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Тогда на вызов его друга долго не могла приехать полиция.

«Если не говорить о гражданской ответственности и элементарных стандартах СМИ, когда любой гражданин делает ложный звонок, он как минимум должен осознавать, что в это время кому-то еще действительно может понадобиться срочная помощь», — говорится в публикации от МВД.

Стоит отметить, что следователи, ведущие дело Шакарашвили с 22 июня, когда было найдено тело футболиста, не установили причину его смерти.