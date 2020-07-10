Салехард, , 08:40 — REGNUM На Ямале режим повышенной готовности продлён до 20 июля включительно. Соответствующее постановление главы ЯНАО Дмитрия Артюхова опубликовал региональный оперативный штаб 10 июля.

Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились. Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны выходить из дома в экстренных случаях.

В оперштабе напомнили, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Новом Уренгое действуют дополнительные меры ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России.