Благовещенск, , 08:36 — REGNUM В Амурской области скончался врач скорой помощи, заражённый коронавирусом. О трагедии на своей странице в Instagram сообщил коллега умершего Олег Шульга.

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«У нас первая потеря. Умер светлый человек, Андрей Николаевич Котенков. Наш врач кардиолог. Спас сотни жизней, но здоровье не выдержало… пневмония и ковид. Светлая память коллега», — написал Шульга.

https://www.instagram.com/p/CCcbDtSl2a6/

Свои соболезнования выразил губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона отметил, что это первый трагический случай среди медицинских работников области.

«Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего и ещё раз призываем всех жителей Амурской области соблюдать меры безопасности и не добавлять нашим врачам, которые сегодня работают в очень тяжелых условиях, дополнительной и очень рискованной работы. Берегите себя», — сказал Василий Орлов.

Орлов заявил, что семье погибшего врача будет оказана материальная помощь из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, В Амурской области за прошедшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Наибольший суточный прирост инфицированных дал Благовещенск — +21.