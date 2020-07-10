Токио, , 08:38 — REGNUM За минувшие 24 часа в столице Японии было выявлено 240 новых заразившихся коронавирусом. Об этом 10 июля сообщили власти города.

Таким образом, данное число стало новым рекордным количеством выявленных в Токио за сутки случаев заражения SARS-CoV-2, при том, что предыдущее наибольшее число заразившихся — 224 человека — было выявлено накануне, 9 июля.

Также уточняется, что в большинстве новые случаи заражения приходятся на людей в возрасте от 20 до 40 лет, которые ведут активный ночной образ жизни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Японии случаев заражения коронавирусом стало превышать 21 тысячу при 995 летальных исходов.