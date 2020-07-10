Пермь, , 08:34 — REGNUM В Пермском крае надзорные ведомства назвали предварительную версию загрязнения реки Кама в районе города Березники. Загрязненные стоки берут начало из обваловки шламонакопителя в реке Толыч, впадающей в Каму. Об этом сообщила на своей странице в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

По данным Росводресурсов, при визуальном осмотре шламонакопителя «Белое Море» АО «Березниковский содовый завод» установлено место излива стоков из обваловки шламонакопителя в реку Толыч (которая впадает в Каму), что является предполагаемым источником загрязнения. Отобраны пробы в месте попадания сточных вод из шламонакопителя в реке Толыч и в фоновом створе.

В настоящее время обследуется береговая линия Камского водохранилища от автомобильного моста до водозабора филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках. Также обследуют водовыпуски предприятий. Отбор проб производится в четырех створах, по результатам будет составлен акт обследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Уралхим» 8 июля заявила о том, что ее филиал в Березниках (завод «Азот») приостанавливает работу из-за загрязнения Камы — высокого содержания хлоридов кальция. Предприятие вберет воду из реки для производства удобрений. Загрязненная вода угрожает безопасной работе технологического оборудования завода.

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