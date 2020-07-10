Москва, , 08:39 — REGNUM Расстройства психики и поведения чаще всего в России выявляют на Чукотке, в 2019 году там зафиксировано 9922,9 таких случаев на 100 тыс. населения. Это следует из данных Минздрава России.

Такие расстройства, как шизофрения, умственная отсталость и другие, нередко выявляют у жителей Алтайского края (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейской АО (6214,6), Курганской (5974,2) и Сахалинской (5788,4) областей.

Относительно высокие показатели зафиксированы в Ямало-Ненецком (5696,3) и Ненецком (5535,1) автономных округах, Кировской (5434,5), Орловской (5434,2) и Тверской областях (5399,7), сообщает RT.

Реже всего психические заболевания и расстройства медики диагностируют в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5). Сравнительно невысокие показатели также в Кабардино-Балкарии (2482,5), Самарской области (2914) и ХМАО (3052,1), на Алтае (3188,3) и в Карачаево-Черкесии (3260,1).

Всего по данным на конец 2019 года в России страдали психическими заболеваниями около 5,8 млн человек. В среднем это соответствует 3939,5 случая на 100 тыс. населения.