Иньчуань, Китай, , 08:32 — REGNUM Партия медицинской помощи, выделенная правительством Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая, была направлена в эфиопский регион Оромия, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Груз вышел из столицы Нинся города Иньчуаня. Поставки включают в себя 30 тыс. хирургических, 2000 одноразовых медицинских масок, 2000 защитных костюмов и два аппарата ИВЛ, которые 10 июля должны прибыть в Пекин для дальнейшей переправки в Оромию. Поставки призваны помочь Эфиопии бороться с эпидемией нового коронавируса.

На текущий момент Нинся направила для борьбы с пандемией медицинские грузы уже в 12 стран мира, включая Южную Корею, Иран, Пакистан, Италию, Япония, Румынию, Россию, Марокко, Колумбию, Мавританию, Индонезию и Эфиопию.