Токио, , 08:33 — REGNUM В столице Японии Токио за прошедшие сутки было выявлено 240 случаев заражения новым коронавирусом, что является самым большим приростом числа инфицированных с начала пандемии. Об этом 10 июля объявила мэрия столицы.

Напомним, предыдущий «антирекорд» по числу заражений в Токио был установлен накануне, когда 9 июля власти зафиксировали 224 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии могут смягчить ограничения на въезд из 10 стран, включая Китай и Южную Корею, введённые ранее из-за коронавируса. Ранее было объявлено о постепенном смягчении карантинных ограничений для граждан Австралии, Новой Зеландии и Таиланда.

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