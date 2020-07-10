Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве 11 июля состоится онлайн-фестиваль «Гид по выбору карьеры» для выпускников школ, где ребятам расскажут о профессиях будущего, сообщается на портале мэра столицы.

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Учеников 8−11-х классов и их родителей познакомят с необычными и востребованными профессиями, например, сити-фермер, экопродюссер, эксперт в области геоинформатики др.

Вебинары пройдут на сайте центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Необходима предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, участники предметных олимпиад меньше остальных склонны «метаться» от одной профессиональной стези к другой.

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