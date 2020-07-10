Нур-Султан, , 08:30 — REGNUM В Казахстане вступили в силу поправки в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

Поправки предполагают внесение изменений в порядок взыскания алиментов. Частным судебным приставам дается один месяц на принудительное исполнение по взысканию алиментов, заработной платы, пенсий и пособий о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.

Отмечается, что некоторые судебные исполнители затягивали сроки принудительного исполнения по данным взысканиям, считая их менее привлекательными. После принятия поправок затягивание исполнения может привести к лишению лицензии.

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