Бишкек, , 08:29 — REGNUM Из-за острой нехватки медиков в столице Киргизии и в Чуйской области к работе в медицинских учреждениях и дневных стационарах начали привлекать специалистов на контрактной основе. Об этом заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

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По словам высокопоставленного чиновника, их заработная плата составит порядка 70 000 сомов (около 64 000 рублей) в месяц.

«Мы приглашаем к сотрудничеству тех, кто имеет медицинское образование, но в настоящее время не работает по специальности», — пояснил он.

Глава правительства поручил руководству профильных ведомств и органов местного самоуправления вовремя выплачивать медикам-контрактникам зарплаты и обеспечить их местом для проживания и питанием.