Владикавказ, , 08:28 — REGNUM В Северной Осетии режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен до 20 июля. Указ об этом подписал 9 июля глава республики Вячеслав Битаров, сообщили в его пресс-службе.

При этом в документе приведен перечень организаций, для которых введены послабления режима. Так, разрешена работа предприятиям общественного питания, в том числе ресторанам и кафе, а также барам и закусочным. Причем разрешение действует и для предприятий, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Условием для их открытия станет соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между столиками.

Также снова откроют свои двери для гостей объекты санаторно-курортного комплекса и туристические базы.

Напомним, режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий ряд запретов и ограничений, был введен в Северной Осетии в середине марта 2020 года. В связи с улучшением эпидситуации в республике в начале июля был введен ряд послаблений режима. Так, разрешена работа крупных магазинов площадью до 800 кв. м, работают группы детских садов, летние кафе. Разрешены прогулки на улице с членами семьи и занятия спортом.

Читайте также: В РСО-Алании продлили до 15 июня режим повышенной готовности