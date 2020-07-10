Богота, , 08:29 — REGNUM За истекшие сутки в Колумбии было выявлено 5 335 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июля сообщает колумбийский минздрав на своей странице в соцсети Twitter.

По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусом в стране стало составлять 133 973.

Кроме этого, указывается, что суммарное количество летальных исходов в Колумбии от COVID-19 за прошедшие сутки возросло на 187 и достигло 4 714.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 56 272 пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Аргентины подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 3663 и стало превышать 90 тыс.