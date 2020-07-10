Сеул, , 08:28 — REGNUM В столице Южной Кори объявили пятидневный траур по покойному мэру Сеула Пан Вон Суна, чьё тело было обнаружено 9 июля в парке Пугаксан в центе города. Об этом сообщает KBS со ссылкой представителей администрации Сеула.

По их словам, перед зданием мэрии будет установлен памятный алтарь, к которому могут прийти все желающие и отдать дань уважения покойному.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за несколько часов до обнаружения тела дочь градоначальника заявила в полицию о его исчезновении. В поисках принимали участие несколько сотен полицейских с собаками и беспилотники.

Отметим, что незадолго до произошедшего секретарь мэра подала на него иск, обвинив в сексуальных домогательствах.

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