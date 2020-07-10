Барнаул, , 08:23 — REGNUM По факту смерти 18-летнего студента в Алтайском крае проводится проверка, сообщили ИА REGNUM 10 июля в следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, студент скончался 8 июля в городской больнице Барнаула. Предварительно установлено, что он трудился в стройотряде в городе Змеиногорске с 25 июня 2020 года.

Назначены необходимые экспертизы, в том числе по установлению причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы краевого минздрава, у 18-летнего умершего студента была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего в данном отряде было 128 человек. Из них 15 человек госпитализированы, остальные находятся на обсервации.