Алма-Ата, Казахстан, , 08:13 — REGNUM В Казахстане скончался главный санитарный врач Алма-Атинской области Кайрат Баймухамбетов. Об этом заявил руководитель пресс-службы администрации области Галымурат Жукел, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, главный санитарный врач скончался в результате пневмонии. Более подробная информация пока не разглашается. Глава Алма-Атинской области Амандык Баталов выразил соболезнования родным и близким умершего.

«Он выполнил клятву Гиппократа как врач и погиб на передовой по борьбе с пандемией», — сказал глава региона.

Кайрат Баймухамбетов родился в 1964 году в Восточно-Казахстанской области. Врач высшей категории. В разные годы проработал в системе здравоохранения Республики Казахстан.

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