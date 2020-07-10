Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM Общее количество выявленных в Бурятии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки возросло на 43 и стало составлять 3 341. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 10.07.2020 зарегистрировано 3341 (+43) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения», — говорится в сообщении и уточняется, что на город Улан-Удэ приходится 1 893 пациента из общего числа.

Также сообщается, что на данный момент в стационарах регион проходит лечение 420 человек, включая 23 детей, ещё 403 человека лечатся амбулаторно.

При этом в отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 20 человек, девять из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иркутской области за минувшие сутки выявлено 206 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.