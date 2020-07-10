Иркутск, , 08:08 — REGNUM В Иркутской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды 10 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, местами здесь ожидаются ливни, грозы и град.

Порывы северо-западного ветра будут достигать скорости 15−17 м/с. На Байкале установится переменная облачность.

«Местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, западный с переходом днём на северо-восточный 6−11 м/с, по югу и средней части озера местами порывы ночью 12−17 м/с, днём до 14 м/с», — отметили в управлении.

В связи с этим спасатели призвали местных жителей соблюдать меры безопасности, в том числе не планировать выход на воду.

Добавим, что дожди, возможно, помогут справиться с лесными пожарами, охватившими территорию в 51 тыс. га. Как сообщало ИА REGNUM, леса горят в том числе на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе.

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