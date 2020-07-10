Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области полиция завершила расследование резонансного дела о контрабанде крупной партии краснокнижных черепах. Материалы переданы в Илекский районный суд, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, осенью 2019 года в Оренбурге задержали двух человек (местный житель и гражданка одного из государств Средней Азии) по подозрению в незаконном вывозе из Казахстана более 4 тысяч среднеазиатских сухопутных черепах. Крупную партию рептилий обнаружили в гараже на территории областного центра.

Два месяца уход за черепахами обеспечивал Оренбургский аграрный университет. В конце 2019 года черепахи были переданы Союзу зоопарков и аквариумов России.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбуржье передало Союзу зоопарков и аквариумов России редких черепах