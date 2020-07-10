Барнаул, , 08:05 — REGNUM Восемнадцатилетний студент одного из алтайских вузов, который работал в студенческом отряде, занимавшемся сбором ягод в Змеиногорском районе Алтайского края, скончался от COVID-19. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«У 18-летнего умершего студента подтверждена коронавирусная инфекция», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также сообщается, что всего в данном отряде было 128 человек и в настоящее время 15 из них находятся на госпитализации, а остальные — в разных местах на обсервации.

При этом уточняется, что региональное следственное управления СК России начало проверку по факту смерти данного студента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области зарегистрирован 13-й по счёту летальный исход среди пациентов с коронавирусом.