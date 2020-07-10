Барнаул, , 08:03 — REGNUM В Алтайском крае 10 июля, в день сдачи единого государственного экзамена по профильной математике, работают 103 пункта приёма экзаменов, то есть 713 аудиторий. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Профильную математику сдают почти шесть тысяч одиннадцатиклассников Алтайского края.

По данным краевого минобрнауки, в ходе экзаменов по русскому языку общественные наблюдатели выявили три нарушения: в Барнауле и Заринске 6 июля у троих сдающих обнаружили телефоны, 7 июля на экзамене в Барнауле нашли шпаргалку. Результаты экзамена нарушителей аннулированы без права пересдачи в этом году.

«Все санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдаться в каждом пункте приёма экзамена Алтайского края во время сдачи ЕГЭ по математике», — заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке ЕГЭ по профильной математике 10 июля сдавали 124 выпускника.

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