Баргузинский район, Бурятия, , 08:00 — REGNUM Ситуация с лесными пожарами в Бурятии стабилизируется вместе с установившейся на большей территории республики дождливой погодой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, за сутки ликвидировано 11 возгораний, ещё два локализованы.

Впрочем, зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской призвал подчинённых не расслабляться в связи с дождями. По его словам, в дождь нужно работать, «как никогда».

«Никто не расслабляется, люди работают. С утра пораньше, как только солнце появилось — все идут на пожар. На дождь надежды нет, надеемся только на себя», — отметил первый замруководителя агентства Дмитрий Баклашкин.

Добавим, что за сутки новых очагов не обнаружено. В настоящее время пожарные и сотрудники лесной охраны продолжают борьбу с огнём в Баргузинском и Кабанском районах. В том числе продолжает гореть лес на территории Забайкальского национального парка. Пройденная огнём площадь здесь составила 1,3 тыс. га.

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