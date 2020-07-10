Оренбург, , 07:57 — REGNUM В Оренбурге на площади 7 млн квадратных метров ликвидирована сорная и карантинная растительность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Очаги сорной травы уничтожают для комфортных условий проживания горожан. В администрации отметили, что за сезон покос сорняков производится не менее трех раз, и в основном покос проводится вручную: газон на цветниках «стригут» с использованием партерных газонокосилок, вдоль дорог с сорняками борются с помощью механических бензокосилок, а на больших по площади территориях работают тракторы с роторной косой.

Заявки от населения на выкашивание травяных зарослей принимает диспетчерский центр. С мая в Южном округе выкошена трава на площади 4 млн кв. метров территории, в Северном округе — 3 млн кв. метров.