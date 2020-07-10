Южно-Сахалинск, , 07:44 — REGNUM В Сахалинской области на следующей неделе по прогнозам синоптиков ожидаются небольшие моросящие дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УГМС.

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Циклон, который принёс в островной регион дожди, к субботе, 11 июля, сместится на Восток. Однако с севера в регион ему на смену придут ветры, которые принесут с Охотского моря туман, морось и холод.

В выходные дни в регионе температура воздуха ночью не превысит +13°С, а днём воздух прогреется до +22°С.

Теплый воздух придёт на Сахалин к концу следующей недели — температура повысится на 4−6°С.

На Курилах в предстоящие выходные местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью прогнозируется от +7 до +12°С, днём — от +12 до +17°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с 11 по 17 июля ожидается жаркая погода.