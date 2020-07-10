Гонконг, Китай, , 07:42 — REGNUM Семь подозреваемых по уголовному делу, касающемуся ранения полицейского во время протестов 1 июля в Гонконге, задержаны правоохранительными органами, 10 июля сообщается на странице гонконгского полицейского управления в Facebook.

Среди задержанных пятеро мужчин и две женщины. Всех их подозревают в содействии преступнику, который нанес полицейскому раны острым предметом. По версии правоохранительных органов, задержанные купили злоумышленнику билет на самолет и помогли ему скрытно добраться до аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Китае вступил в силу закон о национальной безопасности в Гонконге, который был принят в целях борьбы с протестами и беспорядками в этом специальном административном районе.

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