Барнаул, , 07:41 — REGNUM Контроль за соблюдением масочного режима будет усилен в Алтайском крае.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 9 июля этот вопрос обсудили на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

«В ходе заседания рассмотрена эпидемиологическая ситуация в регионе, которая, начиная с этой недели, ухудшается», — говорится в сообщении краевых властей. По состоянию на 9 июля суточный прирост случаев заражения коронавирусом в крае составил 224 человека.

По мнению членов оперштаба, к увеличению темпов распространения инфекции в крае привело «практически повсеместное несоблюдение масочного режима». Среди прочих причин — грубые нарушения действующего режима ограничительных мер владельцами различных объектов, проведение массовых мероприятий, «активизация молодёжного и семейного отдыха», увеличение круга контактных лиц, игнорирование гражданами «самых элементарных мер предосторожности».

На заседании прозвучало предложение ввести запрет на обслуживание посетителей магазинов, аптек, пассажиров общественного транспорта без средств защиты органов дыхания. Также рассмотрены предложения о ряде послаблений, в частности, о возобновлении тренировок спортсменов из профессиональных команд.

Внесенные предложения будут изучаться с учётом рекомендаций управления Роспотребнадзора по Алтайскому края:

«Рассмотренные инициативы будут учтены при подготовке новой редакции указа губернатора о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 9 июля коронавирус был выявлен у 5121 человека.

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