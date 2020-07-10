Якутск, , 07:50 — REGNUM В Якутии начали поэтапно возобновлять работу медучреждений в плановом режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

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Профильную деятельность больниц и поликлиник в полном объёме, будут восстанавливать согласно утверждённому Минздравом РФ поэтапному плану.

В медучреждениях будет соблюдён воздушно-тепловой режим и режим проветривания помещений. Пока приёмы врачи будут вести только по предварительной записи. При этом экстренные и неотложные приёмы продолжат работу.

Так, уже в плановом режиме заработали стоматологический специализированный центр, республиканская офтальмологическая клиническая больница, кардиодиспансер республиканской больницы № 1, эндокринологический диспансер клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за минувшие сутки из 2983 обработанных тестов выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекций, 26 пациентов выздоровели, два человека умерли.