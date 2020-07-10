София, , 07:23 — REGNUM В Болгарии за прошедшие сутки выявили 330 случаев заражения коронавирусом нового типа. Это рекордное число случаев за одни сутки с начала пандемии, сообщает пресс-служба болгарского минздрава.

Таким образом общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 6672. Также за минувшие сутки в Болгарии скончались три пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 262 человека.

Отмечается, что Болгария уже третий раз за прошедшие две недели обновляет антирекорд по числу выявленных за сутки зараженных новой инфекцией. При этом в стране уже выздоровели 3229 человек.