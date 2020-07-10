Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Доклад ООН, касающийся убийства командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, отверг американский госсекретарь Майк Помпео, 9 июля сообщается на странице в Twitter пресс-службы госдепартамента.

Документ, содержащий факты и оценку действий американских военных в момент гибели Сулеймани, был представлен спецдокладчиком ООН Агнес Калламар.

По словам Помпео, заключения, представленные в докладе, недостоверны. Госсекретарь подчеркнул, что удар американских военных был ответом на «эскалацию нападений Ирана» и был призван сдержать Тегеран «от организации или поддержки дальнейших атак против США и их интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по международному аэропорту Багдада.

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