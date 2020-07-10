Новосибирск, , 07:22 — REGNUM По состоянию на утро 10 июля в Новосибирской области коронавирус выявлен у 7043 человек, в том числе за сутки подтверждено 111 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Выписаны по выздоровления 4868 человек (+191 за сутки).

За весь период в Новосибирской области скончались 133 пациента с коронавирусом, в том числе пятеро — за последние сутки (мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 73 года, женщины в возрасте 62 года и 77 лет).

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