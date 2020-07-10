Чита, , 07:18 — REGNUM В Забайкальском крае за последние сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии, таким образом, подтверждено почти 3,6 тыс. случаев.

К настоящему моменту 2642 человека выздоровели и выписаны из больниц. Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.

«Обязательный масочный режим установлен в Забайкалье в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан», — отметили в штабе.

Напомним, в регионе продолжается ослабление противоэпидемических мероприятий. Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июня здесь смогут возобновить работу фитнес-центры, библиотеки, музеи при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В отдельных районах, где случаи заражения отсутствуют, разрешено открыться учреждениям дошкольного образования

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