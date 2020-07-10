Южно-Сахалинск, , 07:08 — REGNUM В Южно-Сахалинске в распоряжение медицинских работников поступили пять автомобилей Яндекс.Такси. Врачи бесплатно ездят на них на вызовы к пациентам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Во всех автомобилях установлена специальная перегородка между водителем и пассажирами.

«Водители обеспечены средствами индивидуальной защиты, а машины ежедневно проходят дезинфекцию», — уточнили в областном правительстве.

В первую очередь такси используют при выезде к пациентам из группы риска.

Бесплатная акция продлится месяц. Затем такси планируют использовать уже на коммерческой основе. Как заверяют чиновники, предварительные расчёты показали эффективность использования такси для выезда врачей к пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за минувшие сутки из 2983 обработанных тестов выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекций, 26 пациентов выздоровели, два человека умерли.