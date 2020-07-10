Ханты-Мансийск, , 06:59 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в котловане недостроенного дома, наполненного водой, купаются дети. Жители города дважды сигнализировали в горадминистрацию через портал «Твой Сургут» об опасном объекте, с остатками стройматериалов и арматурой на дне, но ответ получили лишь недавно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сургутяне просят мэрию засыпать котлован недостроя, чтобы купания детей не закончились трагедией.

Однако чиновники мэрии разводят руками. Из ответа горадминистрации Сургута следует, что застройщику и собственнику земельного участка, на котором расположен котлован, было направлено письмо с требованием о приведении ограждения в нормативное состояние, а также по обеспечению круглосуточной охраны.

Но застройщик АО СК «ВНСС» признаётся банкротом, а собственник земельного участка ООО «СеверСтрой Партнер» уже признан таковым.

«Восстановить ограждение их силами не представляется возможным. В настоящий момент достигнута договоренность о патрулировании территории силами группы быстрого реагирования (ГБР). Просим вас провести беседу с детьми о недопустимости нахождения на строительных площадках», — ответила горадминистрация Сургута на просьбу горожан.