Каракас, , 06:41 — REGNUM Положительный результат показал тест на коронавирус SARS-CoV-2 спикера Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Об этом 9 июля глава парламента написал на своей странице в Twitter.

При этом законодатель уже помещен в карантин и проходит курс лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

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