Иркутск, , 06:45 — REGNUM В Иркутской области за минувшие сутки выявлено 206 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, а общее число случаев заражения достигло 9885. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по коронавирусу.

За минувшие сутки скончались три пациента с COVID-19 (в том числе один — от заболевания, не связанного с COVID-19). Таким образом, за всё время эпидемии зарегистрировано 140 летальных исходов (64 — от заболеваний, не связанных с COVID-19.

В стационарах остаются 1423 пациента, из них 90 больных находятся в тяжёлом состоянии. 2595 заражённых с лёгким течением COVID-19 находятся на амбулаторном лечении.

Выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 139 пациентов. Всего излечились к настоящему моменту 5727 человек.

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