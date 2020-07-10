Якутск, , 06:34 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки из 2983 обработанных тестов выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекций, 26 пациентов выздоровели, два человека умерли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске новых заражённых 45, четыре — Ленском, три — в Хангаласском, по одному в Алданском и Верхоянском районах.

На 10 июля в республике лабораторно подтверждено 4710 случаев заражения, умерли 47 пациентов с осложнениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут вновь прибегнуть к ограничениям в связи с распространением коронавируса, допустила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.