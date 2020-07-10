Гуанчжоу, Китай, , 06:26 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Хайнань на юге Китая признался в суде в получении взяток в течение нескольких лет, пока она занимал свои посты, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Бывший член Постоянного комитета Хайнаньского провинциального комитета Компартии Китая и бывший секретарь муниципального комитета КПК по городу Хайкоу Чжан Ци предстал перед Промежуточным народным судом города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун на юге Китая.

Чжан обвиняется в незаконном получении взяток и подарков на сумму свыше 107 млн юаней ($15,3 млн), в то время, когда он занимал различные правительственные посты в п период с 2005 по 2019 годы.

В своем финальном слове Чжан признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд озвучит приговор позже. На заседании присутствовали законодатели, политические советники, пресса и представители общественности.