Благовещенск, , 06:21 — REGNUM В Амурской области с 11 по 17 июля ожидается жаркая погода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Гидрометцентре.

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На предстоящей неделе в регионе будет жарко. Воздух прогреется до +33°С. В северо-западных районах местами установится жара до +37°С.

Однако синоптики, делают корректировку на то, что атмосферные процессы неустойчивые и погода может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 10 июля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +23… +25 °С.