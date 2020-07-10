Абакан, , 06:20 — REGNUM За последние сутки в Хакасии выявили 49 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 10 июля в правительстве республики.

12 случаев — это служебные и семейные контакты. 25 пациентов поступили с признаками ОРВИ, трое — с признаками пневмонии. Двое пациентов прибыли из Красноярского края, по одному — из Магаданской и Иркутской областей.

За сутки в регионе выздоровели 44 человека, всего вылечились 1674 пациента.

Всего в Хакасии по состоянию на 10 июля коронавирус выявлен у 2236 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время в республике скончались 19 пациентов с коронавирусом.

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