Куньмин, Китай, , 06:18 — REGNUM Китайские рабочие прорыли тоннель высокой степени опасности через скалу с залеганием слоев ядовитых газов, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Тоннель Хундуошань в провинции Юньнань на юго-западе Китая является частью железнодорожного проекта, который соединяет города Дали и Линьцан, строительство которого началось в мае 2016 года.

Около 73% тоннеля протяженностью 10,6 км проходит через опасные районы, где залегает восемь видов опасных газов, включая сульфид водорода, диоксид углерода и прочие, сообщили в компании China Railway No.10 Engineering Group Co., Ltd., котоорая занимается осуществлением проекта.

В компании отметили, что впервые Китай прорыл тоннель через слои опасных газов такого большого числа категорий и столь высокой концентрации. По словам заместителя главного инженера проекта, рабочие носили лицевые маски во время бурения, а температура воздуха достигала 40 градусов Цельсия.

Железнодорожная магистраль Дали — Линьцан протяженностью 202 км рассчитана на движение поездов со скоростью 160 км/ч.