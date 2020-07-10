Кейптаун, , 06:18 — REGNUM В Южно-Африканской республике за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом с начала пандемии — 13 674 человека, заявил глава минздрава ЮАР Звели Мхизе в ходе брифинга.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 238 339.

«К сожалению, мы сообщаем о еще 129 смертях, связанных с COVID-19», — добавил Мхизе.

Всего с начала пандемии в ЮАР от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 3720 человек.

Также Мхизе отчитался о 2 млн тестов на выявление коронавируса, проведенных в ЮАР с начала пандемии. Только за прошедшие сутки в стране сделали 56 170 тестов на выявление инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 июля в Африке подтвердили более 507 случаев заражения коронавирусом нового типа. Наиболее пострадавшими от пандемии странами континента являются Египет и ЮАР.

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