Москва, , 06:09 — REGNUM Более 12 тонн гуманитарной помощи в виде медикаментов, защитных средств и медицинских изделий для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 доставил самолет МЧС РФ в Казахстан, 10 июля пресс-служба ведомства.

Борт приземлился в аэропорту казахстанской столицы Нур-Султан. Всего с начала пандемии РФ направила в республику 25,3 тонны гуманитарных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстан прибыли 32 российских медика.

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