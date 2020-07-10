Пекин, , 06:07 — REGNUM Горячая линия береговой охраны Китая 95 110 получила 63 465 экстренных вызовов с начала работы годом ранее, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Сервис работает круглосуточно. Он уже помог разрешить 383 уголовных дела, расследовать 693 административных дела, наказать 2185 подозреваемых и спасти 708 человек из опасности за прошедший год, сообщили в береговой охране.

Экстренная горячая линия была запущена 10 июля 2019 года с целью разрешения уголовных, административных и прочих дел, а также для спасения людей на море.