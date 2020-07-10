Кигали, , 05:50 — REGNUM Полицейские Руанды задержали четырех зараженных коронавирусом, сбежавших из карантинного изолятора, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что четверо пациентов получали лечение на карантине в школе района Нгома. Они выбили стекла и сбежали из изолятора. Полицейским удалось задержать беглецов по горячим следам.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, с кем могли контактировать сбежавшие, чтобы определить круг лиц, вероятно зараженных коронавирусом.

Отмечается, что, по данным на 9 июля, в Руанде подтвердили 1210 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 623 пациента, еще трое с болезнью не справились и скончались.