Москва, , 05:47 — REGNUM Власти России могут вновь прибегнуть к ограничениям в связи с распространением коронавируса, допустила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — объяснила она в беседе с РИА Новости.

Вуйнович добавила, что высокая вероятность повторного введения запретов сохранится до тех пор, пока в мире не создадут вакцину от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что специалисты из Минобороны России и Национального исследовательского центра имени Гамалеи приступили к завершающей стадии испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

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