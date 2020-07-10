Шанхай, Китай, , 05:44 — REGNUM В китайском городе центрального подчинения Шанхае за прошедшие сутки выявлен один новых «импортный», то есть привнесенный из-за рубежа случай COVID-19, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Заболевшим оказался китайский студент, прибывший в Китай из Франции 6 июля через международный аэропорт «Пудун» в Шанхае. Студент был помещен под карантин, во время которого и стали проявляться симптомы болезни.

Всего 49 тесных контакта студента были помещены под карантин. Всего было выявлено 380 «импортных» и 342 локальных случая COVID-19 в городе за все время эпидемии в стране.