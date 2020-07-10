Москва, , 05:39 — REGNUM Специалисты из Минобороны России и Национального исследовательского центра имени Гамалеи приступили к завершающей стадии испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сообщили 10 июля в пресс-службе оборонного ведомства.

Испытания начались 18 июня и проходят в двух группах добровольцев. Первая, на которой проверялась безопасность вакцины, будет выписана 15 июля после сдачи контрольных анализов. Вторая группа, на которой проверяется безопасность и иммуногенность препарата, получит компонент №2 вакцины 13 июля и будет выписана позднее.

«Жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается», — прокомментировали ход испытаний в Минобороны.

Добавим, что все участники эксперимента находятся под постоянным медицинским наблюдением и ежедневно проходят осмотры. После завершения испытаний они вернутся в места постоянной дислокации.

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